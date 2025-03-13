Дроны ГУР атаковали замаскированное производство беспилотников в России, - источники
Дальнобойные дроны ГУР Минобороны атаковали производство беспилотников в Калужской области. Производство было замаскировано на территории другого завода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Как отмечают источники РБК-Украина, дальнобойные ударные дроны Главного управления разведки накануне вечером 12 марта нанесли удары по месту производства беспилотников в поселке Обухово Дзержинского района Калужской области. Производственные линии для сборки беспилотников были размещены в цехах завода "Калужский газобетон".
Первыми о мощных взрывах и пожаре на заводе сообщили местные жители в социальных сетях: "это просто ад какой-то", "два хлопка ого какие были", "бабахнуло по заводу".
Очевидцы также публиковали в сети видео попадания и сильного пожара на территории завода. Калужские паблики сообщили о падении обломков и пожаре в "зданиях промышленного предприятия".
Из-за атаки дронов в аэропорту Калуги был введен план "Ковер", были отменены все рейсы с 21:00 12 марта до 6:00 13 марта.
Губернатор Калужской области утром подтвердил ночную атаку беспилотников на регион, попадание в промышленное предприятие, инфраструктурный объект связи и энергетики.
Атака на объекты в России
Украинские спецслужбы и Силы обороны осуществили уже десятки атак на объекты в России и на оккупированных территориях Украины. Под удар попадали нефтебазы, НПЗ, оборонные заводы, аэродромы и тому подобное.
Так, в ночь на 8 марта дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий комплекс "Киришнефтеоргсинтез" в Ленинградской области России. Был поврежден по меньшей мере один из резервуаров предприятия.
Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
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