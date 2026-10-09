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Дроны не дали самолету Путина приземлиться в Москве, - СМИ

21:02 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Дроны не дали самолету Путина приземлиться в Москве, - СМИ Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Самолет российского диктатора Владимира Путина, на котором он возвращался из Туркменистана, не смог сразу приземлиться в Москве и был перенаправлен в Санкт-Петербург.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Агентство".

В пятницу вечером, 8 октября, сразу несколько самолетов специального летного отряда "Россия", перевозящего высшее руководство РФ, кружили над Москвой.

Не менее трех бортов возвращались из Туркменистана, где Путин участвовал в саммите СНГ.

По данным Flightradar24, в небе над Подмосковьем совершали маневры несколько правительственных бортов, в том числе два президентских Ил-96-300ПУ (бортовые номера RA-96022 и RA-96020).

Один из них выполнял маневры в воздухе около 30 минут.

Причиной задержки могли стать временные ограничения на вылет и прилет в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, которые были введены после 15:40.

Дроны не дали самолету Путина приземлиться в Москве, - СМИ
Фото: самолет Путина из Туркменистана не смог сесть в Москве и приземлился в Петербурге (Flightradar24)

Кадры прибытия Путина в Туркменистан свидетельствуют, что он летел на борту Ил-96 с номером RA-96025.

  • Борт вылетел из Туркменистана в 13:33 мск.

  • Согласно сервису FlightRadar24, лайнер должен был приземлиться во Внуково, однако сменил маршрут и в 17:38 сел в санкт-петербургском аэропорту Пулково.

  • Уже в 18:10 этот же самолет вылетел из Петербурга в сторону Москвы.

Всего в визите в Туркменистан принимали участие четыре самолета Ил-96. Другие борта приземлились во Внуково в интервале между 18:00 и 19:00.

Напомним, что российская столица и Подмосковье регулярно оказываются под ударами беспилотников.

В частности, 9 октября Москва и область оказались под атакой БПЛА и малых воздушных шаров, из-за чего в городе работала система противовоздушной обороны.

Кроме того, в ночь на 6 октября ударные дроны заходили на Московский регион по нескольким направлениям.

По данным источников, тогда под ударом оказался Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне - одно из крупнейших предприятий отрасли в России.

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