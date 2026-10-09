Дроны не дали самолету Путина приземлиться в Москве, - СМИ

Самолет российского диктатора Владимира Путина, на котором он возвращался из Туркменистана, не смог сразу приземлиться в Москве и был перенаправлен в Санкт-Петербург.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Агентство ".

В пятницу вечером, 8 октября, сразу несколько самолетов специального летного отряда "Россия", перевозящего высшее руководство РФ, кружили над Москвой.

Не менее трех бортов возвращались из Туркменистана, где Путин участвовал в саммите СНГ.

По данным Flightradar24, в небе над Подмосковьем совершали маневры несколько правительственных бортов, в том числе два президентских Ил-96-300ПУ (бортовые номера RA-96022 и RA-96020).

Один из них выполнял маневры в воздухе около 30 минут.

Причиной задержки могли стать временные ограничения на вылет и прилет в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, которые были введены после 15:40.

Фото: самолет Путина из Туркменистана не смог сесть в Москве и приземлился в Петербурге (Flightradar24)

Кадры прибытия Путина в Туркменистан свидетельствуют, что он летел на борту Ил-96 с номером RA-96025.

Борт вылетел из Туркменистана в 13:33 мск.

Согласно сервису FlightRadar24, лайнер должен был приземлиться во Внуково, однако сменил маршрут и в 17:38 сел в санкт-петербургском аэропорту Пулково.

Уже в 18:10 этот же самолет вылетел из Петербурга в сторону Москвы.

Всего в визите в Туркменистан принимали участие четыре самолета Ил-96. Другие борта приземлились во Внуково в интервале между 18:00 и 19:00.