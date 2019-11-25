У Москві призупинили роботу Олександрійської церкви через визнання ПЦУ

Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило призупинив роботу подвір'я Олександрійської православної церкви (ОПЦ) у Москві після того, як Патріархат Олександрійський і всієї Африки офіційно визнав Православну церкву України (ПЦУ). Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що остаточне рішення стосовно роботи церкви Олександрійського патріархату має бути ухвалене на засіданні Священного Синоду РПЦ, запланованого на кінець грудня.

Нагадаємо, на початку листопада Олександрійський патріархат офіційно визнав Православну церкву України. Відповідний лист про визнання ПЦУ було відправлено опубліковано 8 листопада.

Раніше РБК-Україна писало, що РПЦ припинила спілкування з главою Елладською церквою 3 листопада. Причиною стало визнання Елладської церкви канонічності автокефалії ПЦУ. При цьому предстоятель Елладської церкви продовжить займатися питанням визнання Православної церкви України.

Також в РПЦ заявляли, що розірвуть відносини з Грецькою церквою, у разі визнання ПЦУ. Пізніше Грецька церква надіслала офіційного листа про визнання ПЦУ. У листі наголошується, що тепер між церквами немає ніяких перешкод для євхаристійного спілкування.