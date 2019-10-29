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Грецька церква надіслала офіційного листа про визнання ПЦУ

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 18:07
Грецька церква надіслала офіційного листа про визнання ПЦУ
Фото: Епіфаній та архієпископ Ієронім (pomisna.info)

Синод Елладської церкви побажав Єпіфанію "звільнити церкву України від занепокоєння, яке руйнує її єдність"

Предстоятель Елладської церкви (частина Грецької церкви), архієпископ Ієронім, надіслав митрополиту Київському Єпіфанію лист, в якому офіційно визнає Православну церкву України (ПЦУ). Про це повідомляє прес-служба ПЦУ.

У листі наголошується, що тепер між церквами немає ніяких перешкод для євхаристійного спілкування.

"Підносимо молитви всім серцем з нашої Святійшої Апостольської Елладської Церкви, посилаючи Вашому Блаженству цілунок братньої любові та простягаючи руку Церковного Спілкування", - йдеться в листі.

Синод Елладської церкви також побажав Єпіфанію "звільнити церкву України від занепокоєння, яке руйнує її єдність, і відновити в ній мир повною мірою".

Нагадаємо, 19 жовтня, Елладська православна церква офіційно почала євхаристійне спілкування з Православною церквою України.

Також РБК-Україна повідомляло, що Російська православна церква (РПЦ) розірве молитовне спілкування з ієрархами Елладської православної церкви, які визнали ПЦУ.

РПЦ уповноважила патріарха Кирила припинити згадувати в літургії предстоятеля Елладської церкви, якщо він вступить у молитовне спілкування з представниками ПЦУ.

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