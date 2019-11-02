РПЦ припинила спілкування з главою Елладської церкви

Фото: патріарх Московський і всія Русі Кирил (з відкритих джерел)

Раніше Елладська церква визнала канонічність автокефалії ПЦУ

Російська православна церква (РПЦ) припинить євхаристійне спілкування з главою Елладської церкви (частина Грецької церкви) 3 листопада. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Глава синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Іларіон повідомив, що "РПЦ раніше попереджала, якщо архієпископ Афінський і всієї Еллади Ієронім II офіційно визнає "український розкол", тоді його ім'я буде викреслено з диптихів Руської православної церкви".

За його словами, це не означає, що РПЦ припиняє спілкування з усією Елладською церквою.

"Ми як і раніше будемо зберігати спілкування з усіма тими архієреями, які не визнають "український розкол", а такі в Елладської церкви є", - зазначив митрополит.

РБК-Україна повідомляло, що Елладська церква визнала канонічність автокефалії ПЦУ. Крім того, предстоятель Елладської церкви продовжить займатися питанням визнання Православної церкви України.

РПЦ розірве молитовне спілкування з ієрархами Елладської православної церкви, які визнали Православну церкву України.