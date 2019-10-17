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РПЦ розірве відносини з Грецькою церквою через визнання ПЦУ

Новини » Суспільство    17.10.2019 - 16:15
РПЦ розірве відносини з Грецькою церквою через визнання ПЦУ
Фото: патріарх Московський і всія Русі Кирил (з відкритих джерел)

У Москві відбувся позачерговий синод Російської православної церкви

Російська православна церква (РПЦ) розірве молитовне спілкування з ієрархами Елладської православної церкви (частина Грецької церкви), у разі визнання Православної церкви України. Про це заявив глава Синодального відділу із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда, передають російські ЗМІ.

Відзначимо, сьогодні в Москві відбувся позачерговий синод Російської православної церкви. Його зібрав патріарх Кирило - через визнання Православної Церкви України спочатку Константинопольським Патріархатом, а тепер і Елладською церквою.

"Припиняємо молитовне та євхаристійне спілкування з тими архієреями Елладської церкви, які вступили або вступають в таке спілкування з представниками українських неканонічних розкольницьких угруповань", - сказав він.

РПЦ також уповноважила патріарха Кирила припинити згадувати в літургії предстоятеля Елладської церкви, якщо він вступить у молитовне спілкування з представниками ПЦУ.

РБК-Україна повідомляло, що Елладська церква визнала канонічність автокефалії ПЦУ. Крім того, предстоятель Елладської церкви продовжить займатися питанням визнання Православної церкви України.

Відзначимо, у вересні суд призупинив ліквідацію УПЦ Київського патріархату. Ліквідація цієї церкви була умовою створення автокефальної ПЦУ.

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