Москва снова хочет делить Европу. МИД напомнил миру уроки пакта Молотова-Риббентропа

"86 лет назад, 23 августа 1939 года, в Москве было заключено Соглашение о ненападении между Германией и СССР, так называемый "Пакт Молотова-Риббентропа", и тайные протоколы к нему, согласно которым Гитлер (немецкий фюрер Адольф Гитлер, - ред.) и Сталин (советский диктатор Иосиф Сталин, - ред.) договорились разделить Европу", - сказано в сообщении.

В МИД напомнили, что событие стало спусковым крючком для начала Второй мировой войны. Нацистский и коммунистический режимы вместе напали на Польшу и разделили ее. Война стала началом многолетней бойни, которая стоила десятки миллионов жизней.

Уроки прошлого актуальны и сегодня. Кремль, как 86 лет назад, хочет распределить "сферы влияния" и силовым путем переделить границы в Европе. Потакание планам российского режима может привести только к глобальной катастрофе.

"Тогда следствием недальновидной политики и трусости стали смерти от 70 до 85 миллионов человек, невиданные зверства и разрушения, глобальная катастрофа для человечества. Международное сообщество не имеет права повторять эти ошибки сегодня", = отметили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что Россия, которая начала крупнейшую войну в Европе после 1939-1945 годов, пытается всячески исказить реальность и отбеливать преступления СССР. Нужно бороться с российской пропагандой, чтобы не допустить искажения исторической правды.

"В контексте современной ситуации, в очередной раз выражаем поддержку усилиям по достижению мира благодаря силе при лидерстве Соединенных Штатов и лично Президента США Дональда Трампа, активной роли европейских союзников", - сказано в сообщении.

В МИД Украины добавили, что необходимо усилить давление на Россию, чтобы достичь справедливого мира для Украины. Справедливое завершение войны станет свидетельством того, что западные страны сделали верные выводы из событий прошлого.

"Право силы никогда не должно стать выше силы международного права, а стремление к миру не может быть оправданием для умиротворения агрессора. События прошлого должны быть уроком, который мы выучили, а не ошибкой, которую повторили. Вместе мы способны уберечь мир от этого", - резюмировали в МИД.