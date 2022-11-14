ua ru
Пн, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не Москва. Зеленский сделал заявление о дальнейшем продвижении ВСУ

Новина українською →
Херсон, Понедельник 14 ноября 2022 13:15
Не Москва. Зеленский сделал заявление о дальнейшем продвижении ВСУ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина не планирует никаких обстрелов территории другой страны. Ее интересуют только освобождение собственных земель.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Херсоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отвечая на вопрос журналистов, куда дальше могут продвигаться украинские войска, он сказал: "Не Москва... Нас не интересуют территории другой страны".

Во время первой поездки в Херсон после оккупации города, которая длилась около 30 минут, Зеленский вручил награды украинским защитникам.

Он также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку нашей страны в войне против России.

Кроме того, в Херсоне прошла официальная церемония поднятия украинского флага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Зеленский приехал в освобожденный Херсон, - Reuters
Зеленский приехал в освобожденный Херсон, - Reuters
DAILY
Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Из грязи в князи. Какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине