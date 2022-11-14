Не Москва. Зеленський зробив заяву щодо подальшого просування ЗСУ

Україна не планує жодних обстрілів території іншої країни. Її цікавлять лише звільнення власних земель.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Херсоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Відповідаючи на запитання журналістів, куди далі можуть просуватися українські війська, він сказав: "Не Москва… Нас не цікавлять території іншої країни".

Під час своєї першої поїздки до Херсона після окупації міста, яка тривала близько 30 хвилин, Зеленський вручив нагороди українським захисникам.

Він також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку нашої країни у війні проти Росії.

Окрім того, у Херсоні пройшла офіційна церемонія підняття українського прапора.

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