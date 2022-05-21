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Москва пообіцяла вивчити можливість обміну військових з "Азовсталі" на Медведчука

Фото: Виктор Медведчук (ssu gov ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українських військових з маріупольської "Азовсталі" можуть обміняти на нардепа Віктора Медведчука. Москва вивчить таку можливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на азовців. Не ми - ЛДПР (Ліберально-демократична партія Росії - ред.), А ті люди в Москві, які мають такі повноваження", - заявив депутат Держдуми і парламентер від Росії Леонід Слуцький.

Нагадаємо, напередодні Слуцький заявив про плани російської сторони вирішити завдання з обміну полоненими з Україною.

Зазначимо, напередодні у Держдумі запропонували заборонити обмін військовослужбовців із "Азова", які вийшли з маріупольського заводу "Азовсталь" та здалися в російський полон.

Як повідомляло РБК-Україна, про затримання Медведчука (кума Путіна) стало відомо 12 квітня. Нардеп підозрюється у державній зраді. Майже через тиждень після арешту він попросив президентів України та Росії обміняти його на українських військових, але тоді російська сторона відмовилася.

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