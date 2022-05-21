Слуцький відмовився від своїх слів про обмін Медведчука на бійців з "Азовсталі"

Депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький відмовився від своїх слів про можливість обміну нардепа Віктора Медведчука на українських військових з "Азовсталі". Він запевняє, що його нібито не так зрозуміли.

Як зазначив Слуцький, його думка щодо бійців українського підрозділу "Азов" не змінилася. Він вважає, що їх не можна обмінювати, а треба "піддати трибуналу".

"Щодо пропозицій щодо того ж Медведчука, переконаний, що обговорювати ці питання мають ті, хто має відповідну компетенцію. Власне, про це було сказано на прес-конференції. Не більше, не менше. Всі інтерпретації, що йдуть зараз, докорінно не вірні по суті, хочу ще раз це підкреслити", - заявив депутат Держдуми РФ.