У Росії обіцяють найближчим часом "вирішити завдання" щодо обміну полоненими

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Обмін полонених йде і за цей час вже обміняли чимало полонених і тіл загиблих з обох сторін. Процес триває і буде продовжений, і думаю, що ці найважливіші гуманітарні завдання будуть вирішені найближчим часом", - зазначив депутат і російський парламентер Леонід Слуцький на зустрічі з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним в окупованому Донецьку.

Нагадаємо, раніше в Державній думі Росії запропонували заборонити обмін військовослужбовців з "Азова", які вийшли з маріупольського заводу "Азовсталь" і здалися в російський полон. Українська сторона зазначає, що здача в полон з подальшим обміном була єдиним способом зберегти життя бійців.

У Міністерстві оборони України назвали заяву про заборону такого обміну внутрішньою пропагандою для російської аудиторії.

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