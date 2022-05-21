У Росії обіцяють найближчим часом "вирішити завдання" щодо обміну полоненими
Російська сторона має намір найближчим часом вирішити завдання щодо обміну полоненими з Україною. А також щодо видачі тіл загиблих військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Обмін полонених йде і за цей час вже обміняли чимало полонених і тіл загиблих з обох сторін. Процес триває і буде продовжений, і думаю, що ці найважливіші гуманітарні завдання будуть вирішені найближчим часом", - зазначив депутат і російський парламентер Леонід Слуцький на зустрічі з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним в окупованому Донецьку.
Нагадаємо, раніше в Державній думі Росії запропонували заборонити обмін військовослужбовців з "Азова", які вийшли з маріупольського заводу "Азовсталь" і здалися в російський полон. Українська сторона зазначає, що здача в полон з подальшим обміном була єдиним способом зберегти життя бійців.
У Міністерстві оборони України назвали заяву про заборону такого обміну внутрішньою пропагандою для російської аудиторії.
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