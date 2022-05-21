ru ua
Сб, 21 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Росії обіцяють найближчим часом "вирішити завдання" щодо обміну полоненими

Новость на русском →
Донецьк, Субота 21 травня 2022 13:36
У Росії обіцяють найближчим часом "вирішити завдання" щодо обміну полоненими Фото: російський депутат і парламентер Леонід Слуцький (duma.gov.ru)
Автор: Артем Горовенко

Російська сторона має намір найближчим часом вирішити завдання щодо обміну полоненими з Україною. А також щодо видачі тіл загиблих військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Обмін полонених йде і за цей час вже обміняли чимало полонених і тіл загиблих з обох сторін. Процес триває і буде продовжений, і думаю, що ці найважливіші гуманітарні завдання будуть вирішені найближчим часом", - зазначив депутат і російський парламентер Леонід Слуцький на зустрічі з ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним в окупованому Донецьку.

Нагадаємо, раніше в Державній думі Росії запропонували заборонити обмін військовослужбовців з "Азова", які вийшли з маріупольського заводу "Азовсталь" і здалися в російський полон. Українська сторона зазначає, що здача в полон з подальшим обміном була єдиним способом зберегти життя бійців.

У Міністерстві оборони України назвали заяву про заборону такого обміну внутрішньою пропагандою для російської аудиторії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обмін полоненими Війна Росії проти України
NEWS
"Я хотів би, щоб Росії вистачило розуму". Зеленський розповів, яким бачить вирішення питання Донбасу
"Я хотів би, щоб Росії вистачило розуму". Зеленський розповів, яким бачить вирішення питання Донбасу
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків