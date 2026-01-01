Москва в новогоднюю ночь подверглась атаке неизвестных дронов

Атаки дронов на РФ

Напомним, что в последнее время Россия все чаще подвергается атаке неизвестных дронов. В частности , речь идет о военных объектах РФ или объектах, связанных с военной сферой. Периодически о результаты атак подтверждаются Генштабом ВСУ.

Например, в ночь на 31 декабря Силы обороны поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

Также под атакой были нефтегазовый терминал "Таманьнефтьгаз", нефтебаза резерва и склады боеприпасов оккупантов.

Стоит также отметить, что на днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области.

Однако в Нацбезопасности США и ЦРУ выяснили, что это ложь и никакой атаки на Путина или его резиденции не было. Дроны летели на другой объект, который уже раньше подвергался атаке. Он находится в том же районе, что и загородная резиденция Путина, но не поблизости.