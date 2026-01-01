UA

Москва в новорічну ніч зазнала атаки невідомих дронів

Фото: на місці падіння уламків працюють екстрені служби (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч із 31 грудня на 1 січня на Москву полетіли невідомі дрони. З цієї причини було закрито один зі столичних аеропортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Зокрема, о 22:55 мер Москви Сергій Собянін відзвітував, що сили протиповітряної оборони нібито збили один дрон, який летів на Москву.

"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - додав він.

Паралельно низка пабліків писали, що "йде наліт дронів на Москву", через що було закрито аеропорт "Домодєдово".

Судячи з часу публікацій, атака відбувалася прямо під час того, як глава Кремля Володимир Путін виступав із новорічним зверненням до росіян.

Трохи пізніше, о 00:27 за московським часом, Собянін відзвітував, що нібито було збито ще один безпілотник.

Атаки дронів на РФ

Нагадаємо, що останнім часом Росія все частіше зазнає атак невідомих дронів. Зокрема, йдеться про військові об'єкти РФ або об'єкти, пов'язані з військовою сферою. Періодично про результати атак підтверджуються Генштабом ЗСУ.

Наприклад, у ніч на 31 грудня Сили оборони вразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Також під атакою були нафтогазовий термінал "Таманьнефтьгаз", нафтобаза резерву і склади боєприпасів окупантів.

Варто також зазначити, що днями глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про нібито атаку українських дронів на резиденцію Путіна в Новгородській області.

Однак у Нацбезпеці США і ЦРУ з'ясували, що це брехня і жодної атаки на Путіна чи його резиденцію не було. Дрони летіли на інший об'єкт, який уже раніше піддавався атаці. Він розташований у тому ж районі, що й заміська резиденція Путіна, але не поблизу.

