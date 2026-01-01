Москва в новорічну ніч зазнала атаки невідомих дронів

Атаки дронів на РФ

Нагадаємо, що останнім часом Росія все частіше зазнає атак невідомих дронів. Зокрема, йдеться про військові об'єкти РФ або об'єкти, пов'язані з військовою сферою. Періодично про результати атак підтверджуються Генштабом ЗСУ.

Наприклад, у ніч на 31 грудня Сили оборони вразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї.

Також під атакою були нафтогазовий термінал "Таманьнефтьгаз", нафтобаза резерву і склади боєприпасів окупантів.

Варто також зазначити, що днями глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про нібито атаку українських дронів на резиденцію Путіна в Новгородській області.

Однак у Нацбезпеці США і ЦРУ з'ясували, що це брехня і жодної атаки на Путіна чи його резиденцію не було. Дрони летіли на інший об'єкт, який уже раніше піддавався атаці. Він розташований у тому ж районі, що й заміська резиденція Путіна, але не поблизу.