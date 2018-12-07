Омбудсмен розповіла про стан здоров'я поранених українських моряків

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

В українців діагностували осколкові поранення легкого ступеня

Уповноважений з прав людини Російської Федерації Тетяна Москалька відвідала поранених українських моряків у московському СІЗО "Матросская тишина" та розповіла українському омбудсмену Людмилі Денісовій про стан їхнього здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової.

За словами Москалькової, діагноз моряків - осколкові поранення легкого ступеня.

"Ніякої ампутації кінцівок чи пальців рук не було, пошкоджено лише сухожилля та м’які тканини. Зараз у одного з хлопців на руці гіпс, через ушкодження сухожиль", - написала Денісова.

Також вона додала, що лікар-психолог, який оглядав їх під час оформлення у СІЗО заявив, що їхній стан не пригнічений.

Російський омбудсмен також повідомила, що моряків утримують у палатах задовільного стану. Двоє з моряків перебувають у двомісних палатах, а один - у тримісній палаті. Вони ходять на прогулянки і забезпечені одягом за сезоном.

"Всі троє - Андрій Артеменко, Василь Сорока і Андрій Ейдер написали електронні листи і найближчим часом їх отримають рідні. Також відкриті внутрішньо тюремні рахунки, які будуть поповнені коштами", - зазначила Денісова.

Нагадаємо, український консул у Москві Альберт Черняков відвідав чотирьох українських моряков і розповів про стан їхнього здоров'я. Він відвідав Дениса Гриценка, Романа Мокряка, Юрія Без’язичного та Богдана Головаша.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що переговори про можливе звільнення захоплених в Керченській протоці українських моряків можуть початися після завершення "судового процесу".