Український консул відвідав ще чотирьох українських моряків, - Денісова

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Консул відвідав українських моряків: Дениса Гриценка, Романа Мокряка, Юрія Без’язичного та Богдана Головаша

Український консул у Москві Альберт Черняков відвідав чотирьох українських моряков у СІЗО "Матросская тишина" і розповів про стан їхнього здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової.

З його слів, стан здоров'я поранених український моряків задовільний.

"Хлопці мають осколкові поранення, ні в кого ампутацій немає - кістки та суглоби цілі", - йдеться у повідомленні.

Консул відвідав українських моряків: Дениса Гриценка, Романа Мокряка, Юрія Без’язичного та Богдана Головаша. За словами консула, українські моряки одягнені у волонтерський одяг, вони отримали посилки. У них в камерах є телевізори, проте вони їх не дивляться, а читають книжки.

"Сьогодні всім переказали фінансову допомогу у розмірі 74 долари на особу. Також вже є домовленість щодо можливості телефонної розмови військовополонених з рідними", - йдеться у повідомленні.

Також консул розповів, що вже складено графік відвідання ним інших моряків у Лефортово.

"Так, на понеділок заплановане відвідання шістьох моряків. У вівторок, 11 грудня, консул відвідає ще шістьох військовополонених, і у середу, 12 грудня, решту п’ять моряків". - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що переговори про можливе звільнення захоплених в Керченській протоці українських моряків можуть початися після завершення "судового процесу".

Крім того, уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що захоплені Росією українські моряки "не усвідомлювали, що порушують російський кордон".