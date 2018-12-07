Москалькова розповіла про зустріч з захопленими РФ українськими моряками

Фото: Тетяна Москалькова (з відкритих джерел)

За її словами, "українські моряки не усвідомлювали, що порушують кордон РФ"

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що захоплені Росією українські моряки "не усвідомлювали, що порушують російський кордон". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За її словами, українські моряки "не розуміли про можливі наслідки".

"Вони самі, двоє з трьох, сказали: "Навіть не знаю, як так вийшло". Один сказав: "Я ж простий моряк, куди сказали плисти, туди і плив. Я ж з усіма в команді". Але видно було по інтонації його і досада, що він потрапив у це положення, і переживання, і те, що до кінця - ось двоє з них точно - не розуміли про можливі наслідки, і взагалі, що вони порушують кордон", - сказала Москалькова.

Москалькова висловила впевненість, що всі троє захоплених українських моряків утримуються під вартою в рамках норм міжнародного і російського права.

"Ні за російським законодавством, ні з нормами міжнародного законодавства не порушені їх права на порядок і умови їх утримання під вартою і надання медичної допомоги", - сказала вона.

Також вона розповіла, що кожен з трьох поранених моряків перебуває в медичній палаті: двоє перебувають у двомісній і один - у тримісній.

З ними містяться інші підозрювані. Москалькова зазначила, що "кожен моряк отримав листа з дому за допомогою сервісу електронних листів ФСВП". Стан здоров'я моряків оцінюється лікарями як нетяжкий, додала вона.

Нагадаємо, Москолькова раніше заявляла, що поранені при захопленні кораблів у Керченській протоці українські моряки не скаржаться на умови утримання в медичній частині СІЗО "Матроська Тиша" в Москві.

Раніше повідомлялося, що Росія надала графік візитів консулів до українських моряків. Зокрема, з пораненими моряками зустрічі будуть проводитися щодня. До цього спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер заявив, що Росія повинна повернути українських моряків до Різдва.