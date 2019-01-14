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ФСБ просить закрити засідання щодо продовження арешту українських моряків

Новини » Політика    14.01.2019 - 11:14
ФСБ просить закрити засідання щодо продовження арешту українських моряків
Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

Російське слідство також просить не розголошувати підсумки засідання без узгодження зі слідчим

Російське слідство просить Лефортовський суд Москви закрити від слухачів та ЗМІ судове засідання щодо продовження строку арешту українським морякам, які були затримані в Керченській протоці. Про це заявив адвокат одного з арештованих моряків Сергій Бадамшин, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Повідомляється, що слідство також просить не розголошувати підсумки засідання без узгодження зі слідчим

"ФСБ звернулася в суд з позапроцесуальний зверненням з вимогою провести засідання в закритому режимі щодо продовження запобіжного заходу, посилаючись при цьому на таємницю попереднього слідства. Також вони просять не розголошувати результати без узгодження зі слідчим. Ми вважаємо це грубим порушенням принципу гласності правосуддя", - сказав адвокат.

Нагадаємо, сьогодні в Москву приїхала український омбудсмен Людмила Денисова з рідними українських військовополонених моряків. Вони завтра спробують потрапити на засідання суду по справі військовополонених моряків.

До цього Денисова заявляла, що українських військовополонених моряків готують перевезти в інший слідчий ізолятор, тобто в Лефортово, де відбудеться суд над ними вже починаючи з 15 січня.

Раніше повідомлялося, що українські моряки забезпечені адвокатської підтримкою і не дають жодних свідчень в РФ.

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