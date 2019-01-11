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Адвокат Новіков вважає, що українських моряків судитимуть не раніше ніж за рік

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 00:18
Адвокат Новіков вважає, що українських моряків судитимуть не раніше ніж за рік
Фото: суд в РФ (з відкритих джерел)

Новіков вважає нереалістичним початок судового процесу через півроку

Адвокат Ілля Новіков повідомив, що суд у справі незаконно заарештованих в Росії українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Прямий".

Він зазначив, що такі суди мають уже підготовлений вирок і мають виключно формальний вигляд.

"Сам суд, якщо він буде, відбудеться не раніше, ніж через рік. Найшвидше - через півроку, але це нереалістично. Тому дуже важливо до цього суду не довести", - заявив адвокат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські моряки забезпечені адвокатською підтримкою і не дають жодних свідчень в РФ.

Як писало РБК-Україна, українська делегація приділить особливу увагу питанню утримання в заручниках українських моряків і кораблів, які захопила Російська Федерація в Керченській протоці, на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

Окрім того, проти Російської Федерації можуть запровадити нові санкції через ситуацію в Азовському морі. Клімпуш-Цинцадзе зазначила, що будь-які санкції Євросоюзу займають певний час від ідеї введення, напрацювання механізму та переліку санкцій до їх введення в дію.

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