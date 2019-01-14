Денісова прибула до Москви для вирішення питань полонених українських моряків

Денісова приїхала разом з родичами моряків
Український омбудсмен Людмила Денісова прибула до Москви з родичами українських військовополонених моряків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Денісової.
Денісова пише, що вони завтра намагатимуться потрапити на засідання суду у справі військовополонених моряків
"Прибула потягом до Москви. Завтра розглядатиметься клопотання прокурорів про продовження терміну запобіжного заходу українським військовополоненим морякам. Разом зі мною приїхали чотири члени сімей наших хлопців, інші приїдуть у другій половині дня. Намагатимемося потрапити на засідання Лефортовського суду у справі військовополонених моряків", - написала Денісова.
Зустрів тимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило.
Нагадаємо, російське слідство заявило про продовження строку попереднього слідства по справі українських військовополонених моряків, захоплених в Керченській протоці.
Раніше один з адвокатів військовополонених Ілля Новіков повідомив, що суд у справі незаконно заарештованих українських моряків почнеться не раніше, ніж через рік.