При потужному вибусі в Афганістані загинули троє поліцейських

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В результаті вибуху в Афганістані двоє нападників були ліквідовані

Три співробітника правоохоронних органів Афганістану вбиті в результаті нападу бойовиків на контрольно-пропускний пункт в Гераті. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал 1TV.

В результаті події двоє нападників були ліквідовані. У поліції згодом зазначили, що в цьому ж місті чотири людини отримали поранення в результаті вибуху гранати в кафе. Інформація про стан постраждалих не наводиться.

Нагадаємо, в Афганістані 25 місцевих солдатів було вбито під час нападу представників терористичного угрупування "Талібан".

Крім того, у вересні 2019 на півдні Афганістану в провінції Гільменд в результаті спецоперації військових щонайменше 35 цивільних загинули, а 13 отримали поранення.

РБК-Україна писало, що в Афганістані бойовики атакували держустанову, смертник увірвався в будівлю і здійснив самопідрив, 12 людей постраждали. Повідомляється, що смертник увірвався в будівлю і привів у дію пояс шахіда, а слідом за цим відкрили вогонь супроводжували його бойовики.

Крім того, під час передвиборного виступу президента Афганістану в Кабулі вибухнула бомба. В результаті вибуху загинули не менше 24 осіб.