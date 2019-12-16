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При мощном взрыве в Афганистане погибли трое полицейских

Новости » Происшествия     16.12.2019 - 08:26
При мощном взрыве в Афганистане погибли трое полицейских
Иллюстративное фото (khaama.com)

В результате взрыва в Афганистане двое нападавших были ликвидированы

Три сотрудника правоохранительных органов Афганистана убиты в результате нападения боевиков на контрольно-пропускной пункт в Герате. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал 1TV.

В результате происшествия двое нападавших были ликвидированы. В полиции впоследствии отметили, что в этом же городе четыре человека получили ранения в результате взрыва гранаты в кафе. Информация о состоянии пострадавших не приводится.

Напомним, в Афганистане 25 местных солдат было убито во время нападения представителей террористической группировки "Талибан".

Кроме того, в сентябре 2019 на юге Афганистана в провинции Гильменд в результате спецоперации военных по меньшей мере 35 гражданских погибли, а 13 получили ранения.

РБК-Украина писало, что в Афганистане боевики атаковали госучреждение, смертник ворвался в здание и совершил самоподрыв, 12 человек пострадали. Сообщается, что смертник ворвался в здание и привел в действие пояс шахида, а вслед за этим открыли огонь сопровождавшие его боевики.

Кроме того, во время предвыборного выступления президента Афганистана в Кабуле взорвалась бомба. В результате взрыва погибли не менее 24 человек.

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