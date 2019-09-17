В Афганістані на виступі президента вибухнула бомба

Фото: місце вибуху в Афганістані (twitter.com/gowharbegom)

В результаті вибуху загинули не менше 24 осіб

В афганському Чарікарі (провінція Парван) стався вибух під час передвиборчого мітингу президента Афганістану Ашрафа Гані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий телеканал Tolo News.

Повідомляється, що в результаті вибуху загинули не менше 24 осіб, ще більше трьох десятків отримали поранення. Президент в результаті теракту не постраждав. На даний момент жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Афганістані сталося кілька нападів, в результаті яких загинули щонайменше 7 осіб. Напади сталися в провінції Фарах, Газні, а також Логар. Крім того, були підірвані опори ліній електропостачання головного енергетичного підприємства DABS, через що третина країни залишилася без електрики. Відповідальність за вибухи поки ніхто на себе не взяв.

Зазначимо, раніше також стало відомо, що радикальний рух "Талібан" дозволив роботу співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста у підконтрольних їм районах Афганістану. До цього роботу гуманітарної організації забороняли, так як її співробітники "підозріло себе поводили" під час вакцинації населення.