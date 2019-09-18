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В Афганістані бойовики атакували держустанову, постраждали 12 людей

Новини » Надзвичайні події    18.09.2019 - 17:01
В Афганістані бойовики атакували держустанову, постраждали 12 людей
Ілюстративне фото (khaama.com).jpg)

Поранені не менше 12 осіб, у тому числі жінка і дитина

На сході Афганситана бойовики атакували держустанову, смертник увірвався в будівлю і здійснив самопідрив, 12 людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що смертник увірвався в будівлю і привів у дію пояс шахіда, а слідом за цим відкрили вогонь бойовики.

"Відразу після вибуху будівля, де видають посвідчення особи, атакували озброєні люди. Налякані подіями відвідувачі стали вистрибувати з вікон, рятуючись від стрільби. На момент нападу в приміщенні знаходилися близько 80 співробітників і 200 відвідувачів", - йдеться у повідомленні.

Далі бійці афганських силових структур оточили будівлю і вступили в бій, намагаючись відбити атаку.

За інформацією місцевих ЗМІ, поранено не менше 12 осіб, у тому числі жінка і дитина.

Відзначимо, що число жертв нападу може виявитися вище, оскільки в будівлі залишаються працівники та відвідувачі.

Нагадаємо, у столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух, в результаті якого загинули щонайменше 22 людини

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в афганському Чарикаре (провінція Парван) стався вибух під час передвиборчого мітингу президента Афганістану Ашрафа Гані. В результаті вибуху загинули не менше 24 осіб, ще більше трьох десятків отримали поранення. Президент в результаті теракту не постраждав. Пізніше радикальний рух "Талибан" взяло на себе відповідальність за вибух.

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