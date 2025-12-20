Морской удар по кошельку Кремля: Украина начала охоту на нефтяные танкеры РФ, - NYT

За последние недели украинские дроны атаковали четыре нефтяных танкера, связанных с российским "теневым флотом", который помогает Москве обходить международные санкции.

Три судна были поражены морскими дронами в Черном море, еще одно - воздушными дронами в Средиземном море, более чем в 1200 милях от Украины.

В Службе безопасности Украины подтвердили, что все пораженные танкеры направлялись в российские порты для загрузки нефтью, в частности в Новороссийск - крупнейший нефтяной хаб РФ в Черном море. На момент атак суда были пустыми.

Кроме того, СБУ заявила о четырех ударах по российским нефтедобывающим платформам в Каспийском море только за последние десять дней.

Аналитики отмечают: цель этих действий - не столько физическое уничтожение флота, сколько повышение рисков и стоимости перевозок, рост страховых тарифов и давление на партнеров России.

"Нет денег - нет военной машины", - объясняют эксперты, подчеркивая, что нефть остается главным источником финансирования российской агрессии.

Российский диктатор Владимир Путин уже заявил, что атаки якобы не будут иметь эффекта, и пригрозил ответом. В то же время специалисты считают эти удары четким сигналом как Москве, так и Европе - или усиление санкций, или рост рисков для судоходства.

Украина использует морские дроны "Морские малыши", разработанные и управляемые украинской разведкой, которые способны преодолевать большие расстояния и наносить точечные удары по целям в море.

"Теневой флот" РФ

Россия создала так называемый "теневой флот" после введения западных санкций. Речь идет о сотнях старых танкеров под чужими флагами, с выключенными системами слежения и сомнительным страхованием, которые перевозят нефть в Индию, Китай и другие страны.

Европейский Союз уже внес в санкционные списки более 500 таких судов, а недавно объявил новые ограничения против компаний и физических лиц, связанных с этим флотом. Президент Украины Владимир Зеленский также анонсировал крупнейший пакет украинских санкций, охватывающий сотни судов.

Ранее Киев воздерживался от ударов по нефтяной инфраструктуре из-за опасений эскалации и влияния на мировые цены. Однако нынешние атаки свидетельствуют об изменении стратегии - Украина пытается подорвать экономическую основу войны и усилить свои позиции накануне возможных мирных переговоров.

Эксперты отмечают, что хотя удары по танкерам сами по себе не остановят экспорт российской нефти, в сочетании с атаками на НПЗ, платформы и санкциями они постепенно сужают финансовые возможности Кремля и делают войну для Москвы все дороже.