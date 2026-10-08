Морской дрон Sargan 3000 сбил "Шахед" с турели (видео)

Шахед на mesh-сети поразили огнем из турели, установленной на борту морского дрона Sargan 3000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские Силы ВСУ .

"Шахед на mesh-сети был поражен огнем из турели, установленной на борту Морского безэкипажного катера Sargan 3000. Военно-Морские Силы ВС Украины продолжают выполнять задачи по защите морского побережья и воздушного пространства Украины", - говорится в сообщении.

ВМС ВСУ поделились видео поражения российского "Шахеда" на mesh-сети по турели, установленной на борту морского дрона Sargan 3000.

В начале октября в Украине начали устанавливать автоматические турели для защиты Киева от дронов. Президент Владимир Зеленский заявил 4 октября, что в столице уже поставили более 12 установок, а еще восемь развернут в Киевской области.

На следующий день советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что это украинская разработка с пулеметами под управлением искусственного интеллекта.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что роботизированные турели уже сбивают российские реактивные дроны, но радиус их работы невелик, поскольку основным средством поражения является пулемет.

Позже он подтвердил, что в Киеве работают более 12 турелей Sky Sentinel 50-го калибра, а случаи уничтожения реактивных БПЛА подтверждены. Ранее, в августе, пять из 22 таких систем, на которые платформа UNITED24 собрала около 3,3 млн долларов, передали 636-му отдельному зенитному пулеметному батальону в Сумской области.