В Киеве работает более 12 турелей Sky Sentinel: что известно о ПВО для критических объектов

Более 12 автоматических турелей 50-го калибра, установленных в Киеве, являются украинскими системами Sky Sentinel, подтвердил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, они уже несут боевое дежурство, а случаи уничтожения реактивных дронов подтверждены.

Что известно о развертывании турелей

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что турели в столице есть именно Sky Sentinel. По его словам, системы уже показали результаты в бою, в частности, подтверждены случаи уничтожения реактивных БпЛА. Ранее в тот же день на телемарафоне пресс-секретарь рассказал об сбитии "Гераней-5" турелями.

Читайте также: Роботизированные турели уже сбивают реактивные дроны РФ, - Игнат

О начале установки турелей в Киеве 4 октября заявил президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что в столице уже установили более 12 автоматических турелей, а еще восемь развернуть на Киевщине.

Через UNITED24 собрали около 3,3 миллиона долларов на 22 системы Sky Sentinel. В августе пять из них передали 636 отдельному зенитному пулеметному батальону на Сумщине. В издании отмечают, что турель задумана как относительно недорогой последний рубеж ПВО вокруг критической инфраструктуры, мостов, военных позиций и других важных объектов.

Фото: турель Sky Sentinel (United24.media)

Реактивные дроны являются более сложной целью для сбивания. Поскольку "Герань-5" летит заметно быстрее винтовых "Шахедов", а возможность ее поражения зависит от высоты и дальности. На большой высоте такой дрон может оставаться вне досягаемости огня тяжелого пулемета. Когда он снижается до цели или летит низко, то попадает в зону поражения. Тогда решающим становится то, успеет ли система отследить цель и рассчитать параметры выстрела.

Как создана и как работает турель

По данным UNITED24 Media, Sky Sentinel разработали украинские инженеры (название компании не разглашается). Все программное обеспечение было написано в Украине. Механику проектировали и испытывали тоже в Украине, на полигонах и реальных боевых условиях. Оптику и дальномеры используют иностранное производство, поскольку украинских аналогов нет. В мае 2025 года один из прототипов на фронте сбил четыре "Шахеда".

Турель работает автономно: ее разворачивают на боевой позиции и подключают к данным радара, далее система обнаруживает цель, захватывает ее, сопровождает траекторию, рассчитывает выстрел и открывает огонь. По словам разработчиков, она должна отличать птицу от "Шахеда", а также учитывать скорость цели и сопротивление ветру. Оптика отслеживает дрон, а программа определяет предупреждение. Турель не настигает цель, а стреляет в точку, где она должна оказаться.

Основные характеристики турели таковы:

система совмещает тяжелый пулемет с автоматизированным модулем управления огнем и имеет сектор обстрела 360 градусов;

использует обычные пулеметные патроны, а не управляемые боеприпасы;

способна поражать цели со скоростью 200, 400 и до 800 км/ч: "Шахеды", разведывательные дроны, боеприпасы-"камикадзе", а в пределах эффективной дальности и крылатые ракеты;

во время полевых испытаний поражала цели, в пять раз меньше "Шахеда";

максимальная дальность поражения засекречена;

стоимость одной установки – около 150 тысяч долларов, а для защиты города требуется от 10 до 30 турелей.

Посреди инженерных вызовов разработчики называли механический люфт. Оползень всего на 1 миллиметр может дать погрешность в несколько десятков метров на дальности. Турель вращается на 360 градусов, поднимает и опускает пулемет, компенсирует отдачу и перевозится на прицепе.