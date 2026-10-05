ua en ru
Пн, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Работизированные турели уже сбивают реактивные дроны РФ, - Игнат

12:23 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Лев Шевченко
Работизированные турели уже сбивают реактивные дроны РФ, - Игнат Фото: реактивный дрон "Герань" (росСМИ)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Роботизированные турелы уже сбивают российские реативные дроны. Украина пытается максимально увеличить сбивание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Как используют турели

По словам Игнатия, на мостах уже устанавливают роботизированные турели. Спикер Воздушных сил (ВС) призвал не публиковать фото зенитных установок "Гепард". По его словам, увидев такие фото, россияне атакуют мосты, делая их "своей законной целью". Украина вынуждена расставлять средства ПВО так, чтобы максимально сбить дроны противника, добавил Игнат.

Спикер ПС также рассказал о сбитии реактивных "Гераней-5".

"Есть уже сбивание реактивных "Гераней-5", я был скептиком, как это возможно, но применение инновационных технологий, ИИ, исключило человеческую ошибку, технические расчеты, использование машинного зрения", - сказал Игнат.

В то же время представитель Воздушных сил отметил, что радиус работы этих турелей невелик, поскольку основным средством ущерба сейчас является пулемет.

Читайте также: Воздушный террор. Будет ли прорыв со сбиванием реактивных "Шахедов" и что может помешать

О том, что в Киеве начали устанавливать турели, заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом 4 октября. По его словам, в столице уже поставили более 12 турелей.

Он подчеркнул, что защита нуждается в комбинированном подходе, а дронов-перехватчиков пока мало. Зеленский также предположил, что Россия будет делать акцент не на количестве дронов, а на качестве, и будет шире применять реактивные дроны.

На следующий день советник по развитию технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что в Киеве установили 12 автоматических турелей для сбития реактивных "Шахедов". По его словам, это украинская разработка, пулеметы в ней работают под управлением искусственного интеллекта. Такие установки планируют ставить и дальше.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Дрони Miltech
Новости
Снаряд РФ попал в пассажирский автобус на границе с Молдовой
Снаряд РФ попал в пассажирский автобус на границе с Молдовой
Аналитика
"Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком