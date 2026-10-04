В Киеве установили более 12 турелей для защиты от ударов РФ, - Зеленский

В Киеве уже началась установка турелей для усиления защиты города от российских атак.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Киеве, сообщает РБК-Украина .

Глава государства подчеркнул, что защита столицы от вражеских ударов является многоуровневой и постоянно совершенствуется.

"Начали ставить турели. 12 плюс уже поставили в столице", - подчеркнул президент.

По его словам, эти процессы только стартовали, поэтому сейчас набирают обороты.

"Будем работать над этим проектом тоже", - пообещал Зеленский.

Президент еще раз напомнил, что для эффективной защиты необходим именно комбинированный подход.

"Ну, комбинированная защита. Только так. Ну, плюс дроны-перехватчики, их пока мало. И не такой процент, как желательно иметь... Все будет прибывать", - отметил глава государства.

Как пояснил Зеленский, Россия может менять тактику массированных атак, делая упор не на количество беспилотников, а на их характеристики. В частности, речь идет о возможном более широком применении реактивных дронов и баллистических ракет.

"Что касается массированных ударов, примерно такие удары, которые мы сейчас видим, я считаю, что они будут идти не в количество, а в качество, переходить с использования обычных шахедов к максимальному реактивному применению", - сказал Зеленский.

Реактивные беспилотники обладают более высокой скоростью по сравнению с обычными ударными БПЛА, из-за чего их сложнее обнаруживать и перехватывать. Поэтому Украина развивает сразу несколько направлений противодействия таким целям.