В Киеве установили 12 турелей с ИИ против реактивных "Шахедов", - Флеш
В Киеве установили 12 автоматических турелей для сбивания реактивных "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника по развитию технологических направлений обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.
По его словам, турели - это украинская разработка. Пулеметы этих установок работают под управлением искусственного интеллекта и сбивают "Шахеды".
Такие установки с пулеметами и искусственным интеллектом планируют ставить и дальше.
"Обращаю ваше внимание, что во время тревог для вашей безопасности не следует находиться у окон", - добавил он.
Напомним, Украина разработала новую малую ракету "Ника" для сбивания реактивных дронов.
Ее готовят к испытаниям, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина ищет снаряды для F-16 против реактивных дронов.
По словам Зеленского, сейчас такие дроны удается сбивать в 50-55% случаев, иногда в 60%.