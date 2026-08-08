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Морские дроны будут защищать гражданское судоходство от российских атак в Черном море

08:10 08.08.2026 Сб
2 мин
Сможет ли Blue Dragon открыть заблокированные Россией маршруты для грузовых судов в Украину?
aimg Лев Шевченко
Морские дроны будут защищать гражданское судоходство от российских атак в Черном море Фото: корабль в Черном море (Getty Images)
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Датская компания BlueShadow заявила, что защита коридоров для гражданского судоходства является ключевой частью миссии системы Blue Dragon. По словам CEO компании Чарльза Махера, разработка создаст оффшорную зону противодронового поражения, которая прикроет как морские пути, так и прибрежную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью CEO BlueShadow Чарльза Махера.

Морская крепость для защиты коридоров

Махер подтвердил, что Blue Dragon способна защищать именно гражданские суда, которые в последние недели и месяцы все чаще попадают под российские удары. По его словам, атаки РФ фактически закрыли маршрут для грузовых судов в Украину, и защита судоходных коридоров является ключевым элементом миссии компании.

CEO подчеркнул, что стратегия BlueShadow на море повторяет подход, который командир Роберт "Мадьяр" Бровди предложил для противодействия дронам на суше, только примененный в морской среде.

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Приют для портов и прибрежной инфраструктуры

По словам Махера, Blue Dragon создаст оффшорную зону противодронового поражения – фактически морскую крепость. Эта зона станет пристанищем не только для прибрежных судоходных путей, но и для портов, городов и критической инфраструктуры на берегу.

Ранее CEO компании Чарльз Махер рассказал, как будет работать система Blue Dragon: эскадры по 12 судов, из которых 10 будут постоянно дежурить в море, а управлять ими смогут только пять человек береговой команды.

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