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Как будет работать щит Одессы от реактивных "Шахедов": интервью с разработчиком BlueDragon

12:00 07.08.2026 Пт
11 мин
Когда BlueDragon защитит порты Одессы, Черноморска и Южного от российских дронов – и будут ли сбивать реактивные "Шахеды"?
aimg Лев Шевченко
Как будет работать щит Одессы от реактивных "Шахедов": интервью с разработчиком BlueDragon Фото: Чарлз Махер (коллаж РБК-Украина)
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Россия регулярно атакует Одессу дронами и ракетами. На эти атаки готовится ответ от датской компании BlueShadow. BlueDragon  это сочетание решений, которое позволит сбивать вражеские дроны еще на подлете в город. И пригодится другим прибрежным территориям в мире.

CEO BlueShadow Чарльз Махер рассказал РБК-Украина, как эта архитектура позволяет морским дронам самостоятельно обнаруживать и уничтожать "Шахеды", а также почему систему проектировали без какого-либо китайского компонента.

Главное

  • Сертификация и сроки. BlueShadow ориентируется на сертификацию Минобороны Украины для BlueDragon в четвертом квартале 2026 года, а снабжение и начальную оперативную готовность планирует на весну 2027-го.
  • Защита портов и Дуная. Система разработана прежде всего для защиты с моря, включая порты Одессы, Черноморска и Южного, а дунайские порты будут защищаться из-за создания морского барьера для перехвата дронов над морем.
  • Локализация производства. К разработке решения BlueDragon уже привлечены более десяти украинских технологических компаний, а платформа BlueShadowCore позволяет быстро интегрировать новые локальные датчики и способы поражения.
  • Компоненты из Китая. BlueShadow заявляет о полном отказе от китайских компонентов в цепи поставки и сотрудничестве исключительно с проверенными партнерами, включая украинских разработчиков.

Когда развернут морской щит Одессы

– На каком этапе сертификация Минобороны Украины? Когда ожидаете развертывание платформы?

– Мы двигаемся точно по графику. Наша команда разрабатывает платформу, и в то же время у нас есть тесное взаимодействие с Министерством обороны по плану сертификации. Здесь есть две части: сертификация программного обеспечения и операционная сертификация системы в целом.

У нас есть четкий план и он выполняется без отклонений. Мы ориентируемся на получение сертификации Минобороны в четвертом квартале 2026 года, а поставки, обучение персонала и достижение начальной оперативной готовности – весной 2027 года.

Как будет работать щит Одессы от реактивных &quot;Шахедов&quot;: интервью с разработчиком BlueDragonФото: Чарлз Махер (инфографика РБК-Украина)

– Влияют ли кадровые изменения в Министерстве обороны – смена Федорова на Хмару – на ваши планы?

– Нет, мы видим все как движение на полной скорости, без изменений в планах. Министерство обороны продолжает рассматривать нас как прорывную технологию, способную вывести противодроновую войну на новый уровень.

Вместо отдельных пилотируемых FPV-дронов, перехватывающих "Шахеды" и другие ударные дроны, мы строим автономную систему широкозонной защиты – морские дроны запускают дроны-перехватчики, которые сбивают "Шахеды" и другие ударные дроны.

По сути, дроны используют дроны, чтобы уничтожать дроны. Это тот серьезный шаг, в котором нуждается Украина, чтобы противостоять масштабным атакам со стороны России.

– Главная тема сейчас – российские атаки на основные украинские порты: Одессу, Черноморск и Пивденне. Способна ли ваша платформа защитить все эти порты своими аппаратами?

– Это именно та угроза, под которую мы создавали эту программу. Хотелось бы, чтобы мы могли предоставить эту возможность уже сегодня. Но мы делаем все, что в наших силах. Мы также работаем над привлечением инвестиций, которые бы позволили нам не просто уложиться в определенные сроки, а ускорить их. Наши сердца с людьми в Украине, и мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить или даже опередить обещанные сроки.

Дунайские порты и баллистика

– Возможно ли развертывания системы на дунайских портах – Измаил, Рени?

– Да. Платформа разработана, прежде всего, для защиты с моря, но она на 100% адаптивна. Речное и наземное развертывание – это уже второе поколение. Впрочем, самый лучший способ защитить дунайские порты – создать барьер в море.

Перехват "Шахедов" и других ударных дронов над морем не дает им вообще долететь до портов на Дунае. BlueDragon также можно распространить на юг, чтобы обеспечить прибрежную защиту Румынии и Болгарии, создав безопасный коридор вплоть до Турции, Босфора.

– А что касается баллистических ракет? Можно ли представить, что через несколько лет такие платформы смогут противодействовать и этим угрозам?

– Конечно – это следующее поколение технологий. Сейчас наш фокус – решение проблемы дешевых, точных, массовых ударных дронов, это настоящее поле асимметричной борьбы сейчас. Баллистические ракеты сложнее перехватывать, очевидно, из-за их скорости, и это будет отдельное поколение технологий для нас в будущем.

Сейчас мы сосредоточены на выполнении нашей миссии – защите от ударных дронов, как воздушных, так и морских. В будущем мы сможем рассмотреть и другие, более экзотические типы перехвата против гиперзвука и баллистики.

– А реактивные "Шахеды" или дроны-ракеты - будет ли возможность бороться с ними в море?

– Реактивные "Шахеды" – это именно то, чем мы сейчас занимаемся, и делаем это в партнерстве с ведущими компаниями-производителями перехватчиков. У нас очень интересное сотрудничество и партнерство, о котором мы объявим в ближайшее время. Рано раскрывать детали на этой площадке, но у нашего партнера есть боевая платформа, способная перехватывать не только стандартные поршневые "Шахеды", но и реактивные.

Что самое важное, часть нашего сотрудничества состоит в усовершенствовании головок самонаведения перехватчиков нашего партнера, чтобы они эффективнее работали в морской среде. Именно это мы привносим в это партнерство – не только платформу и возможности, но и помощь партнеру в разработке еще более лучшей технологии для перехвата в морской среде.

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Локализация и защита от РЭБ

– То есть можно говорить о частичной локализации платформы?

– Локализация – это на 100% наша стратегия. BlueShadow построен на модели снабжения "морская безопасность как услуга". Наш подход к каждой задаче – и в Украине, и в любой другой точке мира – состоит в том, чтобы понять проблему и ее требования, а затем разработать комплексное решение, решающее ее последовательно, используя локализованные платформы, датчики и средства поражения. Именно так мы и делаем с BlueDragon в Украине – более десяти украинских технологических компаний уже приобщены к решению BlueDragon.

Ключевая технология, которую мы используем – BlueShadowCore, платформа управления миссиями, объединяющая все технологии, необходимые для реализации возможностей. У нас есть принцип "подключи и работай" – датчики, платформы и перехватчики могут подключаться к BlueShadowCore и быстро интегрироваться на уровне программного обеспечения, что создает отличные возможности для локализации.

Другая наша технология – BlueShadowEdge, модуль автономной платформы, который размещается на аппаратах – а в будущем также на других автономных платформах, таких как наземные роботизированные комплексы и воздушные носители – и выполняет миссию обнаружения, отслеживания, классификации и поражения атакующих дронов. Так что локализация – на 100% основа нашей миссии.

– Следующий вопрос – защита от растущей угрозы российского спуфинга и РЭБ. Можете ли вы оградить эти аппараты от них?

– Это, безусловно, один из ключевых факторов, и мы закладывали его еще на этапе проектирования основных возможностей платформы. Это сложный вызов, с которым сталкиваются все на передовой – и на суше, и на море – но мы сотрудничаем с лучшими технологиями и используем лучшие стратегии.

Опять же благодаря BlueShadowCore и возможности подключать новые технологии мы способны быстро адаптироваться к любым изменениям. Угроза будет постоянно меняться, и наш ответ так же будет изменяться, и мы имеем способность делать это быстро – поддерживая работу системы с лучшими шансами преодолеть препятствия.

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Защита судоходства и интерес других стран

– В последние недели и месяцы Россия усилила атаки на гражданское судоходство и фактически закрыла маршрут для грузовых судов в Украину. Может ли BlueDragon защитить именно корабли?

– Да, именно так – защита коридоров для судоходства – ключевая часть миссии BlueDragon. Наша стратегия на море такая же, как стратегия противодействия дронам, предложенная командиром Робертом "Мадяром" Бровди, только примененная на море, а не на суше. BlueDragon создаст оффшорную зону противодронового поражения – фактически морскую крепость – которая станет убежищем и для прибрежных судоходных путей, и для портов, городов и критической инфраструктуры на берегу.

– Заинтересованы ли в этой технологии Румыния, Болгария, Турция и, возможно, другие средиземноморские страны?

– Да, мы уже провели переговоры с соседними странами. Заглядывая дальше – у нас есть интересные перспективы и в Персидском заливе, там есть реальный спрос со стороны стран Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива, которые ищут подобные решения.

Слишком рано раскрывать детали, но у нас есть прямой диалог с этими странами, и мы стремимся развернуть решение и там – опять же, используя стратегию локализации. Во многих случаях технологии, которые эти страны уже приобрели, используются неэффективно, потому что не интегрированы в комплексное решение.

Модель поставки BlueShadow "морская безопасность как услуга" здесь идеально подходит: понять проблему, разработать решения, интегрировать имеющиеся инструменты, добавить другие там, где есть пробелы, и объединить все через BlueShadowCore. Так мы обеспечиваем управление, контроль и разведывательную составляющую, необходимые для понимания поля боя, а также развертывание платформ, датчиков и перехватчиков для защиты критической инфраструктуры.

– Следующий вопрос о компонентах. Есть ли проблемы с высокотехнологичными элементами – радарами, оптикой, акустикой? Платформа свободна от китайских компонентов?

– Мы свободны от китайских компонентов по замыслу и соответственно проверяем всю нашу цепь поставок и партнеров – это заложено в самом подходе. Одна из замечательных вещей в работе в Украине – очень много новаторов, способных создавать замечательные технологии, свободные от китайских компонентов, и мы работаем именно с такими партнерами.

Что касается самого технического вызова – морской домен действительно очень сложен. Украинские силы уже работают в нем, но есть реальные проблемы: стабилизация датчиков, радарные препятствия – когда направляешь радар на океан, получаешь отражение от волн и других аномалий – и всепогодная эксплуатация, оледенение зимой, штормы.

Список морских вызовов довольно длинный, и именно здесь пригодится моя экспертиза и опыт команды, ведь мы строили наши карьеры именно в морском домене. У нас есть подходы, которые способны расширить и решить эти проблемы так, как возможно раньше этого не делали, и мы считаем, что можем вывести это на новый уровень.

Будущее безопасного судоходства и финансирования

– Возвращаясь к вопросу о заинтересованных странах – каким вы видите будущее безопасного судоходства и безопасных прибрежных городов через несколько лет – для украинского побережья и для балтийских стран, как близкие к России Эстония и Финляндия? Как можно организовать безопасную жизнь и транзит между странами с помощью таких технологий?

Прекрасный вопрос, и он, конечно, многоуровневый. Все начинается с политической воли – страны должны работать вместе, чтобы сохранить безопасные морские пути сообщения для всех операторов. Это политический уровень. Далее идут реальные угрозы, и здесь требуются реальные боевые возможности для защиты судоходства. В общем есть два сценария использования.

Если упростить: первый – защита фиксированных зон, таких как побережье Украины или морские пути сообщения в Турцию. Это не сценарий маневра – нужно создать приют для критической инфраструктуры и судоходства, городов, электросетей и т.д., чтобы могла происходить торговля – чтобы люди могли собирать урожай зерна и экспортировать его. Это и есть сценарий использования BlueDragon.

У нас есть еще одно миссионерское решение – BlueDefense, ориентированное на защиту судов в море. Представьте, что вы судоходная компания, которой нужно проходить через спорные воды – например, пролив Баб-эль-Мандеб, Ормузский пролив, примерно десяток узких проходов по всему миру, которые в той или иной степени спорны, а также районы пиратства в Восточной и Западной Африке и Океании.

Чтобы торговать, эти суда должны иметь возможность защищать сами себя. Сейчас максимум, что они могут сделать, – взять на борт небольшую команду вооруженной частной охраны и использовать определенные виды физической защиты, такие как колючая проволока.

BlueDefense будет использовать BlueShadowCore для обеспечения общего наблюдения в этих зонах, а BlueShadowEdge будет предоставлять локальное управление миссией для датчиков, установленных на судах клиента, и различных типов дронов на борту – разведывательных и ударных. Разведывательные дроны будут нести датчики для проверки выглядящих угрожающе судов, включая возможные угрозы с берега.

Если угроза перерастает в атаку – ударный дрон, выпущенный по судну, или приближающиеся для абордажа пираты – BlueShadowEdge будет разворачивать дроны-перехватчики, чтобы поразить атакующий ударный дрон или пиратское судно и не допустить поражения или захвата коммерческого судна.

Это возможность будущего, над которой мы сейчас работаем. Все, что мы делаем для разработки BlueDragon в Украине – это ступеньки миссионального решения BlueDefense, которое мы планируем запустить позже, в 2027 или 2028 году.

– И последний вопрос – достаточно ли у вас финансирования или планов его обеспечить для реализации этих амбициозных планов?

Да. Мы получили отличную поддержку от Danish Maritime Foundation, нашего первого финансового партнера. У нас также есть несколько других инвесторов – пока я не могу назвать их, поскольку нам нужно завершить согласование сделок; мы объявим о них в нужное время.

У нас очень сильная поддержка со стороны инвестиционного сообщества, и мы также работаем над получением грантов – например, через Brave1 и EIC Accelerator Европейского совета по инновациям, а также в рамках программы DIU SWAG-USV.

Наша корпоративная структура построена для роста – с материнской структурой BlueShadow Holding в Дании, операционными компаниями в Дании и Украине и возможностью создавать операционные компании по всему миру по мере нашего роста. Мы построены для роста, и наши инвесторы понимают это и поддерживают.

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