Датская технология защиты Одессы от налетов заменит людей: какова ее реальная стоимость
Для защиты Одессы от вражеских дронов разрабатывают эскадры автономных судов, которые смогут непрерывно дежурить в море при минимальном количестве берегового персонала.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил основатель и CEO компании BlueShadow Чарльз Махер.
Детали работы морской платформы
Новую систему планируют развертывать эскадрами по 12 судам. Согласно проекту, 10 катеров будут постоянно находиться на дежурстве в море, а два - на базе для технического обслуживания.
Платформа рассчитана на непрерывную работу в режиме 24/7 в течение всего года.
Управлять таким количеством беспилотных катеров сможет небольшая команда на суше.
"Береговая команда будет руководить такой эскадрой. Мы считаем, что справиться с этим могут пять человек", - отметил Махер.
Он добавил, что пополнение будет происходить ротационно - одно судно выводится из моря, заправляется, пополняется перехватчиками и возвращается назад. Это позволит обеспечить непрерывную оборону с минимальной потребностью в людях.
Стоимость противодроновой защиты
Разработчики отмечают, что исследования и проектирование находятся на ранних этапах, поэтому окончательная цена базового варианта еще не корректируется. Однако ориентировочная стоимость стартового комплекса уже просчитана.
"Первая эскадра обойдется примерно в 10-12 миллионов евро за эскадру, береговой командно-контрольный центр и интеграцию в национальную платформу", - заявил руководитель BlueShadow.
В данную сумму также входит полный пакет запчастей для технического обеспечения комплекса.
Что известно о системе
Датский стартап BlueShadow разработал уникальную систему Blue Dragon для защиты украинского побережья, прежде всего Одессы, от регулярных атак дронов-камикадзе. Технология состоит из роя автономных беспилотных надводных судов, способных обнаруживать и уничтожать враждебные цели со стороны моря.
Главное преимущество системы состоит в том, что она может ликвидировать неограниченное количество дронов на расстоянии 10-20 км от береговой линии. Это позволит сбивать "Шахеды" еще на подлете, перекрывая слабые зоны противовоздушной обороны над акваторией моря и защищая портовую инфраструктуру, гражданское население и торговые пути.
Напомним, ранее основатель и CEO компании BlueShadow Чарльз Махер в эксклюзивном интервью рассказал, как датский стартап создает защиту для Одессы и на каком этапе находится разработка.
Также разработчик подробно описал принципы работы системы беспилотных катеров Blue Dragon в ходе финального события оборонного акселератора Defence Builder. Детальнее о том, как именно датский стартап предлагает защитить Одессу от "Шахедов", читайте в материале РБК-Украина.