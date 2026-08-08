ua en ru
Сб, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Морські дрони захищатимуть цивільне судноплавство від російських атак у Чорному морі

08:10 08.08.2026 Сб
2 хв
Чи зможе Blue Dragon відкрити заблоковані Росією маршрути для вантажних суден до України?
aimg Лев Шевченко
Морські дрони захищатимуть цивільне судноплавство від російських атак у Чорному морі Фото: корабель у Чорному морі (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Данська компанія BlueShadow заявила, що захист коридорів для цивільного судноплавства є ключовою частиною місії системи Blue Dragon. За словами CEO компанії Чарльза Махера, розробка створить офшорну зону протидронового ураження, яка прикриє як морські шляхи, так і прибережну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю CEO BlueShadow Чарльза Махера.

Морська фортеця для захисту коридорів

Махер підтвердив, що Blue Dragon здатна захищати саме цивільні судна, які останніми тижнями й місяцями дедалі частіше потрапляють під російські удари. За його словами, атаки РФ фактично закрили маршрут для вантажних суден до України, і захист судноплавних коридорів є ключовим елементом місії компанії.

CEO наголосив, що стратегія BlueShadow на морі повторює підхід, який командир Роберт "Мадяр" Бровді запропонував для протидії дронам на суходолі, тільки застосований у морському середовищі.

Читайте також: Залягти на дно в Одесі. Чому зупинилися порти і якими будуть наслідки для України

Прихисток для портів і прибережної інфраструктури

За словами Махера, Blue Dragon створить офшорну зону протидронового ураження — фактично морську фортецю. Ця зона стане прихистком не лише для прибережних судноплавних шляхів, а й для портів, міст та критичної інфраструктури на березі.

Раніше CEO компанії Чарльз Махер розповів, як працюватиме система Blue Dragon: ескадри по 12 суден, з яких 10 постійно чергуватимуть у морі, а керувати ними зможуть лише п'ять осіб берегової команди.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Miltech Дрони
Новини
Окупанти атакували Київ балістикою: що відомо на цей момент
Окупанти атакували Київ балістикою: що відомо на цей момент
Аналітика
За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом