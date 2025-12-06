Поврежденный ударом дронов танкер РФ Kairos дрейфует возле Болгарии и просит помощи

Нефтяной танкер теневого флота РФ Kairos, предположительно, атакованный украинскими беспилотниками возле Турции, оказался возле Болгарии и нуждается в помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Судно Kairos, которое было атаковано 28 ноября, сейчас находится под постоянным наблюдением Агентства морской администрации Болгарии (MAA) и Военно-морских и полицейских сил из-за сильных волн в море.

Известно, что груза на судне нет. MAA заявило, что судно не ответило на запросы о связи при входе в воды Болгарии. Позже с него поступил запрос на эвакуацию 10 человек.

Турецкая сторона опубликовала изображения, на которых видно значительное возгорание на судне в момент удара, вероятно, вызванное топливом для двигателей.

Сейчас из-за неблагоприятных погодных условий провести спасательную операцию невозможно, уверяют в МАА.

"Службы продолжают свои действия по оказанию помощи и обеспечению безопасности ситуации", - говорится в заявлении Агентства морской администрации Болгарии.

Два буксира также полностью готовы присоединиться к операции.