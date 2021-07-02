Росія вивела в море весь Чорноморський флот, аби протидіяти навчанням Sea Breeze, - розвідка

Для спостереження за міжнародними морськими маневрами Росія вивела в море весь корабельний склад Чорноморського флоту. Таким способом країна-агресор намагається протидіяти навчанням Sea Breeze 2021.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки Міноборони України, яка цитує заяву представника ГУР МО Вадима Скібіцького в ефірі телеканалу "Дім".

За його словами, такі дії РФ викликані страхом втратити свою домінувальну роль на півночі Чорного моря.

Він зазначив, що сьогодні колективну безпеку в Чорноморському регіоні готові забезпечувати й нові країни - члени НАТО, яких не було за часів Радянського Союзу.

Представник воєнної розвідки України підкреслив, що коли проходять міжнародні військові морські навчання, Росія відпрацьовує різні способи та методи ураження тих угруповань, які створюються в Чорному морі.

"Однак міжнародна спільнота демонструє свою солідарність з Україною та докладає спільних зусиль із забезпечення безпеки в нашому регіоні. Росія цього реально боїться", - сказав Скібіцький.

Він додав, що воєнна розвідка України зараз забезпечує безпеку та моніторить розвиток ситуації навколо навчань Sea Breeze 2021.

"Ми бачимо, що для спостереження за навчаннями Росія вивела в море майже весь наявний корабельний склад, який виконує не притаманні для нього завдання….Але Росії явно не вистачає сил і засобів", - зазначив Скібіцький.