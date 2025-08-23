Символ свободы, который развевается на фронте: Украина празднует День Государственного флага
Сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного флага. Этот праздник установлен в 2004 году на общегосударственном уровне, чтобы почтить один из ключевых символов нашей государственности - сине-желтый флаг.
РБК-Украина рассказывает об истории и праздновании Дня Государственного флага, который является не просто атрибутом, а символом идентичности, воли и борьбы за независимость Украины.
История украинского флага
Сочетание синего и желтого цветов имеет глубокие корни. Еще во времена Руси такие цвета использовались в городской символике, а казаки рисовали на синем полотнище золотые кресты и оружие.
Впервые сине-желтый флаг как символ украинского народа подняли во Львове в 1848 году во время "Весны народов". На Приднепровье же он стал символом борьбы после революции 1905-1907 годов, а с 1917-го - официальным знаменем украинской государственности. Именно под этими цветами проходили манифестации, украинские военные шли в бой, а в 1918 году сине-желтые знамена замаячили над кораблями Черноморского флота.
Несмотря на запреты, в советские времена украинцы решались поднимать национальный флаг - в Киеве, Черткове, Львове и других городах. В 1990 году его торжественно установили над Киевским городским советом, а уже в августе 1991-го он был внесен в зал Верховной Рады. 4 сентября того же года знамя взвилось над парламентом, а в 1992-м официально утверждено как Государственный Флаг Украины.
Значение цветов украинского флага
Цвета украинского флага имеют глубокое историческое и символическое значение, но их трактовка и порядок расположения менялись в разные периоды. Синий всегда символизировал чистое небо, духовность и стремление к свободе. Желтый ассоциируется с плодородными пшеничными полями, трудом и достатком.
Вместе сине-желтый флаг олицетворяет мирное небо над золотыми нивами, что является образом украинской земли и жизни.
Однако порядок цветов всегда был предметом дискуссий. Так, в 1848 году во Львове "Главная Русская Рада" впервые утвердила сине-желтый флаг как символ украинского народа.
Однако в начале ХХ века, в частности во время Первой мировой, на западноукраинских землях распространялся вариант с желтой полосой сверху. Именно таким флагом в 1917 году в Киеве встречали Михаила Грушевского.
Только в январе 1918 года Центральная Рада юридически закрепила порядок цветов, где синяя полоса была вверху. Во времена гетмана Павла Скоропадского символика не менялась, а с декабря 1918 года УНР окончательно утвердила сине-желтый флаг.
Символ, который всегда с Украиной
Сине-желтый флаг побывал на Эвересте и Антарктиде, в космосе с Леонидом Каденюком и в миротворческих миссиях. Он поднимался на пьедестал вместе с олимпийскими чемпионами, был символом протестов Революции достоинства, встречал российских оккупантов в Крыму на тральщике "Черкассы".
Сегодня наш флаг - рядом с военными на передовой, в освобожденных городах и на оккупированных территориях, где люди ждут момента снова поднять его с гордостью.
Праздник, который объединяет
Официально День Государственного флага был закреплен указом президента Украины Леонида Кучмы № 987/2004 "О Дне Государственного Флага Украины" от 23.08.2004. В 2009-м Виктор Ющенко начал ежегодную общенациональную церемонию его поднятия, о чем говорится в указе № 602/2009 "О внесении изменений в Указ Президента Украины от 23 августа 2004 года N 987".
С тех пор ежегодно 23 августа по всей Украине поднимают сине-желтые флаги, отдавая дань уважения нашей истории, борцам за свободу и каждому украинцу, который сегодня под этим символом борется за независимость.
Напомним, в этом году День Независимости Украины (24 августа) приходится на воскресенье, но из-за военного положения дополнительного выходного в понедельник не будет. По "мирному" законодательству праздничные дни, которые совпадают с выходными, обычно переносятся. Однако во время военного положения это правило не действует - все государственные учреждения работают в обычном режиме.
РБК-Украина рассказывало, что ко Дню Независимости украинцы из льготных категорий получат разовую денежную помощь от государства. Размер выплат в 2025 году составляет от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса получателя: больше всего получат люди с инвалидностью І группы и лица с особыми заслугами перед Украиной.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Украинский институт национальной памяти, указ президента Украины № 987 "О Дне Государственного Флага Украины", wikipedia.org.