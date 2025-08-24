ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Морпехи ВСУ подняли флаг Украины в глубине позиций врага на Херсонщине (видео)

Воскресенье 24 августа 2025 00:15
UA EN RU
Морпехи ВСУ подняли флаг Украины в глубине позиций врага на Херсонщине (видео) Иллюстративное фото: морпехи ВСУ подняли флаг Украины в глубине позиций врага на Херсонщине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные смогли установить государственный флаг Украины на временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

Отмечается, что Экипаж ударных БПЛА батальона беспилотных систем 39-й отдельной бригады разведки боевого обеспечения 30-го корпуса морской пехоты установил государственный флаг Украины на временно оккупированной части Херсонщины.

"Это не просто флаг, это - символ нашей несокрушимости и решимости. Он развевается на нашей земле, потому что она была, есть и всегда будет украинской", - подписано видео.

Ранее мы писали, что украинские военные ко Дню государственного флага Украины подняли знамена над населенными пунктами Горналь и Гуево в Суджанском раойне Курской области. Исторически - это территория украинской Слобожанщины.

Также мы писали, что военные из 123-й бригады теробороны установили первый флаг Украины на временно оккупированной Кинбурнской косе.

Напомним, 23 августа Украина празднует День Государственного флага. Подробно о символе свободы, который развевается на фронте - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Оккупированные территории Война в Украине
Новости
Зеленский синхронизировал канадский пакет санкций против родственников Путина
Зеленский синхронизировал канадский пакет санкций против родственников Путина
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"