Морпехи ВСУ подняли флаг Украины в глубине позиций врага на Херсонщине (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

"Это не просто флаг, это - символ нашей несокрушимости и решимости. Он развевается на нашей земле, потому что она была, есть и всегда будет украинской", - подписано видео.

Отмечается, что Экипаж ударных БПЛА батальона беспилотных систем 39-й отдельной бригады разведки боевого обеспечения 30-го корпуса морской пехоты установил государственный флаг Украины на временно оккупированной части Херсонщины.

Ранее мы писали, что украинские военные ко Дню государственного флага Украины подняли знамена над населенными пунктами Горналь и Гуево в Суджанском раойне Курской области. Исторически - это территория украинской Слобожанщины.

Также мы писали, что военные из 123-й бригады теробороны установили первый флаг Украины на временно оккупированной Кинбурнской косе.

Напомним, 23 августа Украина празднует День Государственного флага. Подробно о символе свободы, который развевается на фронте - читайте в материале РБК-Украина.