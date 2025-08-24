Морпіхи ЗСУ підняли прапор України в глибині позицій ворога на Херсонщині (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня України.

"​Це не просто прапор, це - символ нашої незламності та рішучості. Він майорить на нашій землі, бо вона була, є і завжди буде українською", - підписано відео.

Зазначається, що Екіпаж ударних БПЛА батальйону безпілотних систем 39-ї окремої бригади розвідки бойового забезпечення 30-го корпусу морської піхоти встановив державний прапор України на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Раніше ми писали, що українські військові до Дня державного прапора України підняли стяги над населеними пунктами Горналь та Гуєво в Суджанському раойні Курської області. Історично - це територія української Слобожанщини.

Також ми писали, що військові зі 123-ої бригади тероборони встановили перший прапор України на тимчасово окупованій Кінбурнській косі.

Нагадаємо, 23 серпня Україна святкує День Державного прапора. Детально про символ свободи, що майорить на фронті - читайте у матеріалі РБК-Україна.