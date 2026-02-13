RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Морозы возвращаются: Свириденко поручила готовить генераторы, энергетики ускоряют ремонты

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (facebook.com KabminUA)
Автор: Сергей Козачук

В Украине продолжается работа над стабилизацией энергоснабжения, особое внимание уделено наиболее пострадавшим от обстрелов регионам и подготовке к предстоящим морозам.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте также: Конец блэкаутов в апреле? Эксперт рассказал, когда украинцы получат "временную передышку"

По словам главы правительства, энергетическая ситуация остается напряженной в Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях и в столице.

2В фокусе внимания - стабилизация энергоснабжения по всей Украине", - подчеркнула Свириденко.

В Киеве более 60 бригад работают над возвращением света и тепла, а в Одесской области продолжаются работы по оживлению 130 тысяч абонентов. Критическую инфраструктуру в этих регионах уже удалось подключить к сети.

Подготовка к морозам

Из-за прогноза сильных холодов на следующую неделю Кабинет Министров перевел профильные службы в режим повышенной готовности.

Ремонтные бригады ускоряют темпы работ, чтобы максимально укрепить энергообъекты к пиковым нагрузкам.

"Поручила профильным министерствам и главам ОГА подготовить все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на новые возможные обстрелы в условиях сильных холодов", - сообщила премьер, добавив, что при необходимости в стране будут разворачивать дополнительные пункты несокрушимости.

Фото: на совещании Кабмина обсудили вопросы стабилизации энергоснабжения по всей Украине (kmu.gov.ua)

 

Ситуация в энергосистеме

Напомним, что самая сложная ситуация со светом пока сохраняется не только в Киеве, но и в ряде других областей, где энергетики вынуждены применять ограничения из-за значительных повреждений сетей.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Россия выпустила по украинской энергетике огромное количество ракет и дронов, что привело к масштабным разрушениям, которые требуют длительного восстановления.

В то же время, по прогнозам экспертов, конец блэкаутов может наступить уже в апреле, когда повышение температуры воздуха и завершение отопительного сезона позволят стабилизировать систему.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСлужба безопасности УкраиныЮлия СвириденкоВойна в УкраинеЭнергетики