Морозы возвращаются: Свириденко поручила готовить генераторы, энергетики ускоряют ремонты

Ситуация в энергосистеме

Напомним, что самая сложная ситуация со светом пока сохраняется не только в Киеве, но и в ряде других областей, где энергетики вынуждены применять ограничения из-за значительных повреждений сетей.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Россия выпустила по украинской энергетике огромное количество ракет и дронов, что привело к масштабным разрушениям, которые требуют длительного восстановления.

В то же время, по прогнозам экспертов, конец блэкаутов может наступить уже в апреле, когда повышение температуры воздуха и завершение отопительного сезона позволят стабилизировать систему.