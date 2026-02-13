Морози повертаються: Свириденко доручила готувати генератори, енергетики прискорюють ремонти

За словами очільниці уряду, енергетична ситуація залишається напруженою в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській областях та в столиці.

2У фокусі уваги - стабілізація енергопостачання по всій Україні", - підкреслила Свириденко.

У Києві понад 60 бригад працюють над поверненням світла та тепла, а на Одещині тривають роботи із заживлення 130 тисяч абонентів. Критичну інфраструктуру в цих регіонах уже вдалося підключити до мережі.

Підготовка до морозів

Через прогноз сильних холодів на наступний тиждень Кабінет Міністрів перевів профільні служби у режим підвищеної готовності.

Ремонтні бригади прискорюють темпи робіт, щоб максимально зміцнити енергооб'єкти до пікових навантажень.

"Доручила профільним міністерствам та головам ОВА підготувати всі необхідні ресурси для швидкого реагування на нові можливі обстріли в умовах сильних холодів", - повідомила прем'єрка, додавши, що за потреби в країні розгортатимуть додаткові пункти незламності.