Морозы до -27 и гололедица: синоптики предупредили, где погода завтра будет опасная

Завтра, 4 февраля, погода в некоторых областях Украины может быть опасной из-за сильного мороза, гололеда и гололедицы на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно информации экспертов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления в среду, 4 февраля, ожидаются в таких областях:
Речь идет о гололеде. Тем временем на дорогах будет гололедица.
"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули в Укргидрометцентре.
Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Исходя из прогноза на 4 февраля, погода в Украине в течение следующих суток ожидается облачной, с прояснениями.
Небольшой снег вероятен:
Снег с дождем тем временем может быть на Закарпатье и Прикарпатье.
На остальной территории - без осадков.
На Прикарпатье, как отмечалось выше, ожидается гололед. На дорогах страны - местами гололедица.
В северо-восточных областях ночью и утром - местами туман. Ветер - юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью ожидается в среднем от 12 до 17 градусов мороза.
Холоднее всего при этом будет на северо-востоке и востоке страны:
В Житомирской, Киевской и Черкасской областях - несколько теплее:
На Прикарпатье и в Крыму:
На Закарпатье:
По территории города Киева и Киевской области погода в течение 4 февраля также будет облачной, с прояснениями. Без осадков.
На дорогах - местами гололедица. Ветер - юго-восточный, 7-10 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
