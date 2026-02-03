Морозы до -27 и гололедица: синоптики предупредили, где погода завтра будет опасная

Читайте также: Прогноз сурка Тимка: когда в Украину наконец придет настоящее тепло

Где завтра вероятны опасные метеорологические явления

Согласно информации экспертов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления в среду, 4 февраля, ожидаются в таких областях:

Львовская;

Тернопольская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Речь идет о гололеде. Тем временем на дорогах будет гололедица.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули в Укргидрометцентре.

Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Предупреждение УкрГМЦ об опасных метеоявлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В каких регионах Украины будет самый большой мороз

Исходя из прогноза на 4 февраля, погода в Украине в течение следующих суток ожидается облачной, с прояснениями.

Небольшой снег вероятен:

в западных областях;

в Винницкой области;

в Житомирской области.

Снег с дождем тем временем может быть на Закарпатье и Прикарпатье.

На остальной территории - без осадков.

На Прикарпатье, как отмечалось выше, ожидается гололед. На дорогах страны - местами гололедица.

В северо-восточных областях ночью и утром - местами туман. Ветер - юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается в среднем от 12 до 17 градусов мороза.

Холоднее всего при этом будет на северо-востоке и востоке страны:

ночью 22-27 градусов мороза;

днем 10-15 градусов мороза.

В Житомирской, Киевской и Черкасской областях - несколько теплее:

ночью 16-21 градус мороза;

днем 5-10 градусов мороза.

На Прикарпатье и в Крыму:

ночью 6-11 градусов мороза;

днем 0-5 градусов мороза.

На Закарпатье:

ночью - около 0 градусов по Цельсию;

днем - от 1 до 6 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 4 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 4 февраля также будет облачной, с прояснениями. Без осадков.

На дорогах - местами гололедица. Ветер - юго-восточный, 7-10 м/с.

Температура воздуха ночью:

в Киеве - от 16 до 18 градусов мороза;

по области - от 16 до 21 градуса мороза.

Температура воздуха днем:

в Киеве - от 8 до 10 градусов мороза;

по области - от 5 до 10 градусов мороза.

Прогноз погоды завтра в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)