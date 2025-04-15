"Мороз" в мае? В Укргидрометцентре объяснили, стоит ли поддаваться панике

Почему говорить о "морозе" - категорически неправильно

В последнее время в сети распространяется информация, будто бы в мае (или в начале месяца) могут быть "морозы".

В то же время эксперт Укргидрометцентра отметила, что в целом сейчас называть существенное снижение температурных показателей "морозом", а не "заморозками" - категорически неправильно.

"Потому что, мы постоянно подчеркиваем, в вегетационный период (время, в течение которого растения растут и развиваются, - Ред.) это - не мороз. Это - заморозки", - напомнила она.

Синоптик объяснила: "если температура - ниже нуля, она опасна уже для растений".

"И это - опасное явление, на которое только Гидрометцентр, соответственно, с заблаговременностью, может предоставить предупреждение - будет это явление или не будет. Какой интенсивности", - рассказала представительница УкрГМЦ.

Можно ли прогнозировать заморозки в мае уже сейчас

Птуха рассказала, что определенные изменения погоды в мае - возможны.

"Но будут ли там те заморозки или нет - пока никто точно сказать не может. Это - 50 на 50", - подчеркнула она.

Синоптик объяснила, что в Гидрометцентре "ежедневно прогнозы меняются", поэтому "с такой заблаговременностью - на начало мая - еще трудно что-то говорить".

"Конечно, не будет у нас все время держаться температура в одном только температурном фоне и режиме (как сейчас будет на этой неделе - уже без заморозков)", - рассказала специалист.

В то же время она отметила, что сразу говорить, "что будут там такие снижения температуры" - не стоит.

Когда синоптики предупреждают о вероятных заморозках

По словам Птухи, реально сказать - будут ли в Украине заморозки - можно ориентировочно за несколько дней.

"Ну, за пять дней мы можем видеть тенденцию. А предупреждение - где-то за два-три дня до заморозков складывается", - уточнила она.

По состоянию на сегодня никакой информации о заморозках Укргидрометцентр не предоставляет, ведь "сейчас таких расчетов пока нет".

"И очень призываем ответственные медиа заблаговременно (такую информацию, - Ред.) не распространять, не запугивать население. Потому что этого может и не быть. А население уже у нас будет ожидать", - объяснила синоптик.

Она отметила, что даже на том ресурсе, на который ссылаются некоторые медиа, "уже изменились расчеты".

"Потому что на каждом этом отдельном сайте... там заложена одна какая-то расчетная модель, без всякого анализа синоптиков", - подчеркнула эксперт.

Могут ли быть заморозки в мае "теоретически"

Представительница УкрГМЦ сообщила, что сейчас ее коллеги (синоптики) могут лишь сказать, что "теоретически, такие явления как заморозки в мае, а то и даже в июне, могут быть".

"Потому что в архивных наших наблюдениях за 100 лет и более... они иногда случаются. То есть эти месяцы также с этим явлением (заморозками, - Ред.) могут иногда быть", - уточнила Птуха.

В то же время, по ее словам, "как будет в этом году - пока еще никто сказать не может".

"И эта преждевременность не нужна сейчас", - подытожила специалист.