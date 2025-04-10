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Погода удивила: Карпаты засыпало снегом почти по пояс

Украина, Четверг 10 апреля 2025 08:55
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Погода удивила: Карпаты засыпало снегом почти по пояс Фото: в Карпатах выпал снег в 10 апреля, сугробы местами достигли метра (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Карпаты засыпало снегом утром 10 апреля. Сугробы местами достигли метра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Горные спасатели Прикарпатья.

"Ухудшение погодных условий!!! По состоянию на 07:40, 10.04.2025 на горе Поп Иван облачно, туман (видимость минимальная), ветер западный, северо-западной 10-12 м/с", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, температура воздуха -10°С, падает снег.

"В течение суток выпало около 20 см снега, переметы местами достигают до одного метра", - отметили спасатели.
Погода удивила: Карпаты засыпало снегом почти по пояс
В Карпатах выпал снег в апреле, сугробы местами достигли метра (facebook.com/chornogora.rescue112)

Что известно о горе Поп Иван

Поп Иван (также Попиван, Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2028.5 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Снег в Украине

Зима 2025 в Украине была достаточно теплой. Но холодная погода наверстала упущенное в марте и в апреле.

Например, в Украину пришло похолодание 15 марта. Оно принесло с собой и снег. Тогда снег засыпал западные регионы Украины. В частности, зимние осадки были замечены на Волыни. Непогода также пришла и во Львовскую область.

Кроме того, снег в Украине выпал 6 апреля. Помимо западніх регионов, он засыпал Одессу и область, а также дошел до Киева. Недавнее похолодание держится уже несколько дней.

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