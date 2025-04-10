Погода удивила: Карпаты засыпало снегом почти по пояс

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Горные спасатели Прикарпатья .

"Ухудшение погодных условий!!! По состоянию на 07:40, 10.04.2025 на горе Поп Иван облачно, туман (видимость минимальная), ветер западный, северо-западной 10-12 м/с", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, температура воздуха -10°С, падает снег.

"В течение суток выпало около 20 см снега, переметы местами достигают до одного метра", - отметили спасатели.



В Карпатах выпал снег в апреле, сугробы местами достигли метра (facebook.com/chornogora.rescue112)

Что известно о горе Поп Иван

Поп Иван (также Попиван, Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2028.5 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".