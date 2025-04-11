Юг Украины в снежном плену: непогода осложнила движение в Николаевской и Херсонской областях
В пятницу, 11 апреля, Украину продолжает засыпать снегом. В южных регионах выпало до 16 см снега, что значительно усложнило движение на дорогах.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Заметы в Херсонской области
В Херсонской области из-за ухудшения погодных условий на дорогах образовалась гололедица. Руководитель ОГА Александр Прокудин призвал водителей без надобности не выезжать, а пешеходов - быть максимально осторожными.
Коммунальные службы работают в усиленном режиме, техника уже задействована для ликвидации последствий непогоды. Власти рекомендуют оставаться дома, пока ситуация не стабилизируется.
Ситуация в Николаевской области
В Николаеве из-за осложненных погодных условий троллейбусы и трамваи курсируют с задержками, сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Трамваи и троллейбусы в Николаеве курсируют с задержками (фото: Александр Сенкевич)
Коммунальщики работают над расчисткой спусков, подъемов, проспекта Богоявленского и Центрального. Власти призывают водителей и пешеходов быть осторожными.
Очевидцы также сообщают, что на трассе Николаев - Одесса ситуация остается сложной.
Погода в Украине
РБК-Украина писало, что синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице на дорогах в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Также прогнозируются порывы ветра до 20 м/с в южных областях, в частности в Кировоградской и Днепропетровской.
Кроме того, сегодня утром горные спасатели Прикарпатья зафиксировали сильные погодные условия на высокогорье Карпат. ГСЧС призывает украинцев воздержаться от походов в горы.
В "Укргидрометцентре" добавили, что ночью 11 и 12 апреля на большей части Украины ожидаются заморозки в воздухе до 5 градусов (II уровень опасности, оранжевый). Заморозки на поверхности почвы до 5 градусов будут также 13 и 14 апреля, что будет сопровождаться І уровнем опасности.
Апрельское похолодание в Украине
Напомним, 10 апреля сильные порывы ветра и метели привели к отключению электроэнергии в нескольких десятках населенных пунктов Львовской области. Обесточивание также произошло частично на Прикарпатье. Украинцев предупредили о возможных новых аварийных отключениях электричества.
Дополнительно, специалисты обращают внимание на потенциальную опасность снижения температуры воздуха до нуля градусов и ниже, что может вызвать заморозки.
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