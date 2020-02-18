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Мороз: спочатку треба припинити війну, а потім розглядати закон про землю

Новини » Політика     18.02.2020 - 18:26
Мороз: спочатку треба припинити війну, а потім розглядати закон про землю
Фото: Володимир Мороз (zagittya.com.ua)

Політик переконаний, не можна під час війни продавати землю

Перед тим, як приймати земельну рефому необхідно зупинити війну на сході України. Про це заявив в коментарях журналістам народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Володимир Мороз під час розгляду поправок до законопроекту про ринок землі, передає РБК-Україна.

"Один великий чоловік сказав, що під час війни землю не продають, а за неї воюють. І якщо хтось не знає, то з самого ранку на сході йдуть бої. Ту землю, де ллється кров, ми зараз чомусь повинні продавати. Як можна це робити до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму", - сказав парламентарій.

За словами Мороза, влада не дає відповіді, як бути людям на сході країни, де є проблема з замінованими землями, як бути з землею за лінією розмежування.

"Зараз нас дивиться вся прифронтова зона, де сьогодні йде війна. І люди питають, що їм робити на тих землях, які сьогодні заміновані, на землях, де стоять фортифікаційні споруди, землі, що знаходяться за лінією розмежування. Вони хотіли б почути від вас, панове, чому всі поправки не підтримуються", - сказав народний депутат.

Політик підкреслив, що такі дії по відношенню до власних громадян неприйнятні і безвідповідальні.

"Ми вимагає від влади прислухатися до людей і провести всеукраїнський референдум з питання ринку землі", - заявив Мороз.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада України станом на вівторок, 18 лютого, розглянула майже 500 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі.

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