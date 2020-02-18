Мороз: сначала надо прекратить войну, а потом рассматривать закон о земле

Фото: Владимир Мороз (zagittya.com.ua)

Политик убежден, нельзя во время войны продавать землю

Перед тем, как принимать земельную рефому необходимо остановить войну на востоке Украины. Об этом заявил в комментариях журналистам народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Владимир Мороз во время рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли, передает РБК-Украина.

"Один великий человек сказал, что во время войны землю не продают, а за нее воюют. И если кто-то не знает, то с самого утра на востоке идут бои. Ту землю, где льется кровь, мы сейчас почему-то должны продавать. Как можно это делать до проведения и установления результатов всеукраинского референдума", - сказал парламентарий.

По словам Мороза, власть не дает ответа, как быть людям на востоке страны, - где есть проблема с заминированными землями, как быть с землей за линией разграничения.

"Сейчас нас смотрит вся прифронтовая зона, где сегодня идет война. И люди спрашивают, что им делать на тех землях, которые сегодня заминированы, на землях, где стоят фортификационные сооружения, землях, находящихся за линией разграничения. Они хотели бы услышать от вас, господа, почему все поправки не поддерживаются", - сказал народный депутат.

Политик подчеркнул, что такие действия по отношению к собственным гражданам неприемлемы и безответственны.

"Мы требует от власти прислушаться к людям и провести всеукраинский референдум по вопросу рынка земли", - заявил Мороз.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины по состоянию на вторник, 18 февраля, рассмотрела почти 500 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.