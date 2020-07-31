Моравецький про "Північний потік-2": це оплата зброї для Путіна європейськими грошима

Фото: Матеуш Моравецький (wikimedia.orgMarek Mytnik)

Прем'єр Польщі виступає проти будівництва газопроводу

Прем’єр Польщі Матеуш Моравєцкький розкритикував будівництво газопроводу "Північний потік-2" в Європі. Він назвав його зброєю президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Під час інтернет-форуму, який організував вашингтонський аналітичний осередок The Atlantic Council, Моравецького запитали про відносини з Німеччиною. В цьому контексті польський прем'єр критично оцінив плани побудови газопроводу "Північний потік-2".

"За нашою оцінкою - це оплата європейськими грошима зброї для Путіна. Нам це не подобається", - сказав Моравецький.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович підтвердив, що Польща продовжує виступати проти завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

Крім того, під час особистої зустрічі глави МЗС України та Польщі погодилися, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" загрожує енергетичній безпеці Європи.

РБК-Україна писало, що будівництво російського газопроводу "Північний потік - 2" можна буде відновити 3 серпня 2020 року.