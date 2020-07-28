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Україна і Польща домовилися не допустити реалізації "Північного потоку-2"

Варшава, Вівторок 28 липня 2020 03:02
Україна і Польща домовилися не допустити реалізації "Північного потоку-2"
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Сторони гарантуватимуть безпеку Європи

Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" загрожує енергетитчній безпеці Європи. Україна та Польща не допустять реалізації цього проекта.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств України та Польщі.

Зазначається, що сторони окремо обговорили взаємодію у сфері енергетики та важливу роль, яку Україна та Польща відіграють у гарантуванні енергетичної безпеки Європи.

"Дмитро Кулеба і Яцек Чапутович підкреслили, що російський проєкт Північний потік-2 несе загрозу енергетичній безпеці всієї Європи та домовилися вживати подальших кроків, щоб не допустити його реалізації", - говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Данія заборонила проводити будівельні роботи газопроводу в своїх водах через нерест тріски, як мінімум до осені.

РБК-Україна писало, що США посилюють тиск на європейські та німецькі компанії, які беруть участь у спорудженні газопроводу "Північний потік - 2".

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