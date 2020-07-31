Будівництво "Північного потоку - 2" можна буде відновити на початку серпня

Фото: Північний потік (gazprom.ru)

Апеляція на рішення Данії не зупинить будівництво, якщо "Газпром" вирішиться його відновити

Будівництво російського газопроводу "Північний потік - 2" можна буде відновити 3 серпня 2020 року. У цей день закінчується термін подачі апеляції на рішення Данської енергетичного агентства (DEA) про те, що будувати газопровід можна з допомогою судів з якорями.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на DEA.

"Можлива апеляція, подана в Данську апеляційну раду з питань енергетики, не матиме негайної дії про припинення, якщо рада не прийме іншого рішення", - цитує російське агентство заяву DEA.

Раніше DEA внесло зміни у дозвіл для Nord Stream 2 AG на будівництво "Північного потоку - 2" в данських водах. Зокрема, компанії тепер дозволено використовувати не тільки судна з динамічним позиціонуванням, але і з якірним. Однак будівництво "Північного потоку 2" не можна відновити до 3 серпня, коли закінчується термін оскарження оновленого дозволу DEA.

Як повідомляло РБК-Україна, Датське енергетичне агентство видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на використання судів з якорями при будівництві газопроводу "Північний потік - 2".

Таким чином, суду можуть працювати на незакінченому ділянці газопроводу на південний схід від острова Борнхольм.

Сенат Конгресу США затвердив свою версію бюджету національної оборони на наступний фінансовий рік з санкціями проти "Північного потоку-2".

Зазначимо, трубоукладчик "Академік Черський" перестав належати до групи "Газпрому".

Судно, яке здатне добудувати "Північний потік-2", продовжує стояти в німецькому порту Мукран, на базі логістичної Nord Stream 2.